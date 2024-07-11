Dodò: "Palladino mi ha chiesto almeno 5 gol. Il mister sta aiutando tutti, dobbiamo essere una famiglia"
Dobbiamo vivere come una famiglia, ci serve quella felicità. Se rimaniamo compatti possiamo fare una grande stagione
Dodo, laterale destro della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport dell'inizio di ritiro agli ordini del nuovo allenatore Raffaele Palladino: "Abbiamo fatto un lavoro importante in questo inizio di ritiro, è necessario per ciò che vuole il mister. Adesso bisogna proseguire così".
Su Palladino: "Sta aiutando tutti, a partire dai giovani. Io sono contento, a me ha chiesto almeno cinque gol in stagione e la mia risposta è stata: 'Certo!' (ride, ndr)".
Sulla Conference: "Vogliamo iniziare bene e, quest'anno, finire altrettanto. La mentalità è questa, a partire da quella del mister".
Sul rapporto con i compagni: "Con Kayode ci siamo sentiti in videochiamata, poi ho parlato anche con Ikoné e con Kean per dargli il benvenuto. Mi vogliono bene tutti (ride, ndr). E con Moise ho fatto una scommessa: gli farò da tassista e lui in cambio mi regalerà una settimana di vacanze dove voglio con la mia famiglia". Lo riporta TMW.
INIZIATO L'ALLENAMENTO AL VIOLA PARK DELLA FIORENTINA
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