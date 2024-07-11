Fiorentina di nuovo in campo al Viola Park: agli assenti di ieri si aggiunge anche Comuzzo
Ikonè, Nzola, Pierozzi e Sabiri continuano a lavorare a parte. Seconda seduta del ritiro aperta ai tifosi della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2024 18:30
Iniziata alle 18 la seduta pomeridiana della Fiorentina, ancora una volta aperta ai tifosi come nella giornata di ieri. Il gruppo squadra è sceso in campo guidato da mister Palladino e si registrano ancora assenze: Ikonè, Nzola, Pierozzi e Sabiri continuano a non lavorare con i compagni ed a questi si aggiunge anche Comuzzo.
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