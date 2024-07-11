Fiorentina di nuovo in campo al Viola Park: agli assenti di ieri si aggiunge anche Comuzzo

Ikonè, Nzola, Pierozzi e Sabiri continuano a lavorare a parte. Seconda seduta del ritiro aperta ai tifosi della Fiorentina

Iniziata alle 18 la seduta pomeridiana della Fiorentina, ancora una volta aperta ai tifosi come nella giornata di ieri. Il gruppo squadra è sceso in campo guidato da mister Palladino e si registrano ancora assenze: Ikonè, Nzola, Pierozzi e Sabiri continuano a non lavorare con i compagni ed a questi si aggiunge anche Comuzzo.

INIZIATA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI DELLA FIORENTINA: SUPERATA QUOTA 3000

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