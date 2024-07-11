I tifosi della Fiorentina rispondono come sempre presente. Già venduti 3000 abbonamenti dopo poche ore

La campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025 della Fiorentina è iniziata stamattina e nonostante i punti interrogativi, ancora da decifrare, sui posti ed i settori disponibili, i tifosi Viola han...

La campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025 della Fiorentina è iniziata stamattina e nonostante i punti interrogativi, ancora da decifrare, sui posti ed i settori disponibili, i tifosi Viola hanno fin da subito cominciato a rinnovare il proprio abbonamento (per adesso perchè la prima fase è destinata alla prelazione per coloro che avevano sottoscritto l'abbonamento nella passata stagione, poi si passerà alla fase di vendita libera). La quota raggiunta, ad ora, si aggira intorno alle 3000 presenze destinate chiaramente a salire.

LA QUESTURA FA CHIAREZZA SUI POSTI DISPONIBILI AL FRANCHI PER LA PROSSIMA STAGIONE

https://www.labaroviola.com/la-questura-24-mila-posti-per-il-franchi-ma-non-sono-stati-considerati-posti-cuscinetto-e-scarsa-visibilita/260392/