La Questura: "24.786 posti per il Franchi". Ma non sono stati considerati posti cuscinetto e scarsa visibilità

Saranno 24.786 i posti disponibili al Franchi nella prossima stagione, ma vanno escluse le zone cuscinetto e i posti a scarsa visibilità

Nella giornata di oggi è stata ultimata e definita la questione dei posti disponibili allo stadio Artemio Franchi per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, nella riunione di questa mattina della Commissione pubblico e spettacolo è stato espresso un parere favorevole alla riapertura dello stadio con capienza di 24.786 posti totali. A questo incontro ha partecipato anche la questura, che ha dato il via libera a tale decisione. Inoltre, è stato anche deciso che il settore ospiti rimarrà nella sua posizione originaria, ovvero tra la Maratona e la Curva Ferrovia.

Tuttavia, secondo quanto appreso dalla redazione di Labaro Viola, la questura non avrebbe considerato i posti a scarsa visibilità e le zone cuscinetto per separare le tifoserie, che andrebbero dunque a togliere ulteriori posti alla capienza stabilita.

IDEA BERARDI PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/tmw-svela-idea-berardi-per-la-fiorentina-potrebbe-tornare-di-moda-verso-fine-mercato/260389/