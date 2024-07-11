TMW svela: "Idea Berardi per la Fiorentina, potrebbe tornare di moda verso fine mercato"
Secondo quanto riportato da TMW, Berardi potrebbe essere un'idea di mercato per la Fiorentina verso la chiusura della finestra estiva
Per ora è solo un’idea niente più, che magari potrebbe tornare di moda negli ultimi giorni di mercato. La Fiorentina e Domenico Berardi, una storia di mercato mai chiusa. Il forte esterno neroverde è in fase di recupero e la sua idea è tornare il prima possibile in campo, come è giusto che sia. Il suo contratto con il Sassuolo è ancora lungo, fino al 30 giugno 2027 ma non si possono escludere eventuali colpi di scena.
È chiaro che la sua valutazione oggi è un po’ diversa rispetto ad un anno fa e questo potrebbe spingere un club come la Fiorentina a valutare un altro tentativo dopo quello fatto in passato. Berardi nella scorsa estate è stato molto vicino ad un trasferimento alla Juventus poi il discorso non è andato avanti per la distanza fra i club. Su di lui anche la Lazio si era fatta sotto e non è escluso che il club biancoceleste possa di nuovo farsi avanti.
Molto improbabile che ci sia un rinnovamento dell'interesse della Juventus, visto che oggi lo scenario è cambiato e gli obiettivi sono diventati altri. Insomma Berardi continua il suo lavoro per recuperare nei tempi stabili poi più avanti qualcosa potrebbe anche succedere. Come sempre tutto dipenderà dalla sua volontà e da quella del Sassuolo, di cui è ormai una bandiera da più di 10 anni. Ora gli obiettivi della Fiorentina sono principalmente a centrocampo (dove in arrivo ci sono due giocatori), poi ci saranno altri inserimenti.. Berardi resta un’idea, per ora. Lo scrive TMW.
https://www.labaroviola.com/gazzetta-di-reggio-distefano-sulla-lista-del-ds-pizzimenti-per-rinforzare-lattacco-della-reggiana/260387/