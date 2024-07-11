Gazzetta di Reggio: "Distefano sulla lista del ds Pizzimenti per rinforzare l'attacco della Reggiana"

Il giovane classe 2003 Filippo Distefano potrebbe nuovamente lasciare la Fiorentina per raggiungere la Reggiana in Serie B

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Reggio, l'attaccante della Fiorentina Filippo Distefano potrebbe nuovamente lasciare il club gigliato e accasarsi per il secondo anno di fila in Serie B, questa volta alla Reggiana. Dopo la discreta stagione con la maglia della Ternana, terminata purtroppo con la retrocessione degli umbri in Lega Pro, Distefano sarebbe entrato nel mirino del direttore sportivo della società emiliana Pizzimenti (sostituto di Goretti, andato proprio alla Fiorentina, ndr). Il nuovo ds della Reggiana ha messo Distefano in cima alla lista dei propri desideri, insieme a Cherubini della Roma. Nelle prossime settimane scopriremo il futuro del giovane classe 2003 viola.

CARBONI VERSO IL MARSIGLIA

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