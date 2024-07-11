Schira annuncia: "Carboni sempre più vicino al Marsiglia, colloqui positivi tra agenti e intermediari"

Il centrocampista classe 2005 dovrebbe raggiungere De Zerbi al Marsiglia, con cui firmerebbe un contratto fino al 2029

Svolta di mercato per Valentin Carboni, centrocampista dell'Inter classe 2005, in forza la scorsa stagione al Monza. Il talentino argentino era entrato in orbita Fiorentina nell'ultima finestra di calciomercato invernale, ma la richiesta della società nerazzurra si è rivelata troppo alta per le casse viola.

Attualmente, Carboni è impegnato con l'Argentina in Copa America; dopodiché, una volta rientrato in Italia, dovrebbe perfezionare l'accordo con l'Olympique Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi. Infatti, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il giocatore è sempre più vicino a sbarcare in Ligue 1, grazie agli ultimi colloqui positivi tra gli agenti e gli intermediari di mercato. Il classe 2005, in caso di approdo al Marsiglia, dovrebbe firmare un contratto fino al 2029.

PER CARBONI PRONTO CONTRATTO DI 5 ANNI

https://www.labaroviola.com/dallargentina-fiorentina-disposta-a-comprare-subito-valentini-i-viola-offrono-un-contratto-di-5-anni/260377/