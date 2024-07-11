Dall'Argentina: "Fiorentina disposta a comprare subito Valentini. I viola offrono un contratto di 5 anni"

La Fiorentina starebbe lavorando per trovare un accordo con il Boca per avere Valentini già in questa sessione di mercato

La Fiorentina si è inserita per Nicolas Valentini, difensore classe 2002 del Boca Juniors. La società viola ha in mano il difensore argentino e sta cercando di capire se sarà possibile farlo sbarcare a Firenze già in questa sessione di mercato oppure in quella di gennaio a parametro zero (a dicembre scadrà il suo contratto con il club argentino).

Secondo il giornalista César Luis Merlo, esperto di mercato, la Fiorentina sta lavorando per trovare un accordo con il Boca per averlo subito, pagando una somma simbolica al club proprietario del cartellino. Per il centrale argentino sarebbe pronto ad offrirgli un contratto di 5 anni, che fondamentalmente lo legherebbe ai viola fino al 2029.

LA FIORENTINA HA IN MANO VALENTINI, SI LAVORA PER PRENDERLO SUBITO ALTRIMENTI ARRIVERÀ A GENNAIO A ZERO

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