La Fiorentina ha in mano Valentini, si lavora per prenderlo subito altrimenti arriverà a gennaio a zero

La Fiorentina ha in pugno Nicolas Valentini difensore centrale classe 2001, resta da capire se arriverà adesso o a gennaio

La Fiorentina ha in pugno Nicolas Valentini, difensore centrale del Boca Juniors classe 2001 il cui contratto scade a fine Dicembre 2024. La Fiorentina ha già l'accordo con il calciatore che si libererà a parametro 0 nella sessione invernale di calciomercato, ma in queste ore il club viola sta lavorando per far arrivare subito il difensore centrale alla corte di Raffaele Palladino in questa sessione di calciomercato e sta trattando con il Boca Juniors per un piccolo indennizzo a favore del club Argentino. Qualora dovesse sbloccarsi la situazione Valentini arriverà a Firenze e si metterà a disposizione di mister Palladino nel corso del ritiro al Viola Park. Quello che è certo è che presto o tardi Valentini sarà un nuovo calciatore della Fiorentina

INGHILTERRA IN FINALE

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