Euro 2024: L'Inghilterra è in finale, una rasoiata di Watkins allo scadere condanna l'Olanda

Saranno dunque Spagna ed Inghilterra a contendersi Domenica prossima a Berlino il titolo di Campione D'Europa

Sarà Spagna-Inghilterra la finale dei Campionati Europei di Germania. Nella semifinale di Dortmund la nazionale dei tre leoni ha la meglio nel finale dopo una gara equilibrata aperta da una fucilata di Xavi Simons e conclusa dopo il pari di Kane su rigore da un diagonale secco e a fil di palo da parte dell'attaccante dell'Aston Villa Ollie Watkins. A Berlino Domenica 14 Luglio alle ore 21 andrà quindi in scena una sfida di grande fascino e tradizione con gli inglesi che sperano d'interrompere una striscia d'insuccessi che dura da quasi 60 anni.

Amoruso: “Ikoné e Sottil hanno avuto sin troppe occasioni, bisogna fare scelte diverse”

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