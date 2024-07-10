Amoruso: "Ikoné e Sottil hanno avuto sin troppe occasioni, bisogna fare scelte diverse"

Per l'ex difensore viola il mercato è solo all'inizio ma è necessario a breve inserire forze nuove soprattutto in mezzo e sull'esterno

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare dei temi in casa Fiorentina:

“Le scuse nella conferenza di fine stagione hanno fatto pensare che il mercato sarebbe stato rapido, ma non è così. Il tempo c'è, ma mi aspetto colpi importanti. Oltretutto vanno rimpiazzate due pedine a centrocampo non da poco come Bonaventura e Castrovilli. Sugli esterni poi bisogna fare scelte diverse, escludendo Gonzalez dal discorso, terrei solo Kouame. Si adatta a più posizioni e si mette sempre a disposizione. Ikoné e Sottil onestamente hanno avuto per me sin troppe occasioni”

Lo riporta Sabatini sicuro: “Kean è un po’ esuberante, gli serve continuità. Il destino della Fiorentina dipende dai suoi gol”

https://www.labaroviola.com/sabatini-sicuro-kean-e-un-po-esuberante-gli-serve-continuita-il-destino-della-fiorentina-dipende-dai-suoi-gol/260282/