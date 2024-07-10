Sabatini sicuro: "Kean è un po' esuberante, gli serve continuità. Il destino della Fiorentina dipende dai suoi gol"

Il giornalista Sabatini è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, parlando dei temi più caldi in casa Fiorentina

Sandro Sabatini, giornalista sportivo e conduttore televisivo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, parlando di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Secondo me c’è un clima un po’ troppo esagerato. Tralasciando Inter, Juventus e Napoli, le altre sono tutte nella stessa situazione della Fiorentina. Il destino viola dipenderà da due grandi fattori: quanti gol farà Kean e quanto mancherà Bonaventura. Per Kean, ci risentiamo alla fine di maggio, e se ha fatto meno di 15 gol vado in piazza a Montecatini a cospargermi il capo di cenere. Per Bonaventura, credo che alla Fiorentina mancherà tanta, tantissima qualità che la gente nemmeno si immagina. Da una parte sto con la società, dall’altra no, ma tutta la negatività che sento mi sembra francamente un po’ esagerata.

I dubbi su Kean ci possono anche essere, ma allora ci dovevano essere anche su Belotti, che veniva da stagioni negative. Kean è un ragazzo un po’ “suonato”, esuberante, e lo dico in senso affettuoso, come se fossi suo padre. Come giocatore, però, se gli dai continuità può far bene. Anno scorso ha fatto 0 gol, ma ha giocato sempre da subentrato e non ha avuto continuità. Non credo che la Fiorentina abbia preso un fenomeno, ma sono curioso di riparlarne tra un po’, come investimento non sono soldi buttati.

Beltran mi dà qualche dubbio, mi sembra che debba ancora prendere le misure per giocare dietro le punte. Secondo me non è né carne né pesce, mi sembrava che se ne parlasse meglio di quello che poi alla fine è stato."

AMRABAT LASCIA LO UNITED

https://www.labaroviola.com/dallinghilterra-rivelano-lo-united-ha-avvisato-amrabat-che-non-sara-riscattato-torna-alla-fiorentina/260260/