Dall'Inghilterra rivelano: "Lo United ha avvisato Amrabat che non sarà riscattato. Torna alla Fiorentina"

Amrabat tornerà alla Fiorentina dopo che il Manchester United gli ha comunicato che non verrà riscattato e saluterà il club

Secondo il giornalista Edward Francis il Manchester United non riscatterà Amrabat che tornerà dunque alla Fiorentina, questo ciò che ha scritto sul suo profilo X: "Amrabat non si unirà al Manchester United a titolo definitivo, il Manchester United è alla ricerca di un centrocampista migliore allo stesso prezzo. Amrabat è stato già informato che tornerà alla Fiorentina la prossima settimana"

PEDULLA SU VALENTINI

https://www.labaroviola.com/pedulla-forte-inserimento-della-fiorentina-per-nicolas-valentini-piace-anche-a-roma-e-udinese/260242/