Pedullà: "Forte inserimento della Fiorentina per Nicolas Valentini. Piace anche a Roma e Udinese"
La Fiorentina sembrerebbe essersi inserita nuovamente in pista per portare a Firenze il difensore centrale Nicolas Valentini del Boca Juniors
Secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà su X, la Fiorentina sembrerebbe essersi inserita fortemente nella corsa per Nicolas Valentini, difensore centrale argentino classe 2001 del Boca Juniors. Già qualche settimana fa il suo nome era stato accostato al club viola, per poi, come molti altri, non avere più notizie al riguardo.
In mattinata, invece, sembrerebbe essersi rimessa in carreggiata la squadra di Palladino, che adesso deve battere la concorrenza di Roma e Udinese. Il contratto del centrale argentino scade a dicembre 2024, quindi basterebbero pochi milioni per convincere il Boca, che altrimenti lo perderebbe a zero tra sei mesi.
Di Marzio: "La Fiorentina torna su Sutalo, vecchio pallino dei gigliati"
https://www.labaroviola.com/di-marzio-fiorentina-torna-su-un-vecchio-pallino-per-la-difesa-josip-sutalo-dellajax/260217/