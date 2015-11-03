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Notizie Nicolas Valentini Fiorentina

Valentini: "Avrei voluto rinnovare con il Boca ma loro avevano altri piani, altrimenti sarei rimasto"

11 febbraio 2026 21:11

Dal Viola Park, Fiorentina in campo: Christensen si allena con la squadra, c'è anche Valentini

18 luglio 2025 18:35

Gianluca Di Marzio annuncia: "In chiusura la trattativa tra Hellas e Fiorentina per Nicolas Valentini"

17 luglio 2025 19:33

Walter Sabatini su Valentini: "E' un giocatore veloce, e interpreta bene il gioco. Ha senso delle geometrie e intelligenza tattica"

30 dicembre 2024 22:38

Corriere dello Sport: "La Fiorentina non sembrerebbe intenzionata a pagare un indennizzo per anticipare l'arrivo di Valentini"

13 luglio 2024 10:50

Se la Fiorentina non prende subito Valentini non giocherà fino a gennaio, il Boca lo ha messo fuori rosa

12 luglio 2024 12:21

Pedullà: "Forte inserimento della Fiorentina per Nicolas Valentini. Piace anche a Roma e Udinese"

10 luglio 2024 10:19

TMW, Ritorno di fiamma per Valentini del Boca. Concorrenza dell'Udinese per il centrale classe 2001

11 febbraio 2024 18:51

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