Dal Viola Park, Fiorentina in campo: Christensen si allena con la squadra, c’è anche Valentini

La Fiorentina torna in campo per la seduta di allenamento delle 18.30, come di consueto aperta ai tifosi. Nel gruppo squadra si rivede Oliver Christensen che si è unito al ritiro dopo l’esperienza in Serie B alla Salernitana nella passata stagione. Presente anche Nicolas Valentini nonostante l’operazione ormai in dirittura d’arrivo per il suo ritorno all’Hellas Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto. Continua a essere assente anche Amir Richardson per motivi personali e i calciatori che non si sono mai allenati con il gruppo come Ikonè, Barak, Brekalo, Sabiri. Mattia Viti, invece, non ha preso parte all’allenamento perchè impegnato in test fisici