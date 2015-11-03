Notizie Oliver Christensen Fiorentina

Lo Sturm Graz ufficializza la fine del prestito di Olivier Christensen, il portiere danese torna subito alla Fiorentina
15 dicembre 2025 16:59
Non ancora deciso il futuro di Christensen. Dalla Germania: "Lo Sturm Graz sta scegliendo le alternative"
30 luglio 2025 22:48
Dal Viola Park, Fiorentina in campo: Christensen si allena con la squadra, c'è anche Valentini
18 luglio 2025 18:35
Bocci su Christensen: "Acquisto sbagliato. Rinunciavo anche a Beltran per portiere forte"
10 novembre 2023 18:44
Dal Viola Park, Christensen si allena in gruppo. Biraghi in dubbio. Con l'Empoli Quarta può riposare
21 ottobre 2023 19:29
Si ferma Christensen nel riscaldamento e va in tribuna, problema alla gamba. Terracciano titolare
05 ottobre 2023 20:40
Christensen: "Contento di dare mio contributo indipendentemente dalla competizione. Europa un sogno"
05 ottobre 2023 20:30
Ancora Terracciano: "Alternanza con Christensen? Decide il mister. Pensiamo solo a dare il meglio"
24 settembre 2023 18:10
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