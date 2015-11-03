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Notizie Oliver Christensen Fiorentina

Lo Sturm Graz ufficializza la fine del prestito di Olivier Christensen, il portiere danese torna subito alla Fiorentina

15 dicembre 2025 16:59

Non ancora deciso il futuro di Christensen. Dalla Germania: "Lo Sturm Graz sta scegliendo le alternative"

30 luglio 2025 22:48

Dal Viola Park, Fiorentina in campo: Christensen si allena con la squadra, c'è anche Valentini

18 luglio 2025 18:35

Bocci su Christensen: "Acquisto sbagliato. Rinunciavo anche a Beltran per portiere forte"

10 novembre 2023 18:44

Dal Viola Park, Christensen si allena in gruppo. Biraghi in dubbio. Con l'Empoli Quarta può riposare

21 ottobre 2023 19:29

Si ferma Christensen nel riscaldamento e va in tribuna, problema alla gamba. Terracciano titolare

05 ottobre 2023 20:40

Christensen: "Contento di dare mio contributo indipendentemente dalla competizione. Europa un sogno"

05 ottobre 2023 20:30

Ancora Terracciano: "Alternanza con Christensen? Decide il mister. Pensiamo solo a dare il meglio"

24 settembre 2023 18:10

TMW, nessuno sviluppo della Fiorentina per Grabara, risale il nome di Christensen per la porta viola

04 agosto 2023 20:40

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