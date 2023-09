Ancora Terracciano: “Alternanza con Christensen? Decide il mister. Pensiamo solo a dare il meglio”

La Fiorentina batte l’Udinese per 2-0 mettendo in mostra un super Terracciano, capace di murare la porta e respingere ogni attacco bianconero. A fine partita proprio il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, esulta per il risultato conquistato: “Sono contento. Era una partita fondamentale, sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire per portare a casa i tre punti e, anche se abbiamo sofferto, meritiamo questi 3 punti per l’atteggiamento. Sono un portiere e devo essere pronto per qualsiasi cosa.

Sono contento di essere stato decisivo, c’è stata una prestazione importante e deve essere un segnale per la stagione. la parata più importante è stata quella su Thauvin nel primo tempo”, le sue parole ai microfoni di DAZN. Poi una battuta sull’alternanza con Christensen: “Ognuno di noi fa il massimo per giocare ogni partita, sulla gestione provvede il mister e noi dobbiamo solo pensare a dare il meglio”, conclude.

LE PAROLE DI TERRACCIANO IN ZONA MISTA