Dal Viola Park, Christensen si allena in gruppo. Biraghi in dubbio. Con l’Empoli Quarta può riposare

Secondo quanto appreso da Radio Bruno arrivano notizie dal Viola Park dopo l’allenamento della Fiorentina di oggi. Christensen va considerato recuperato: ha svolto la seduta odierna in gruppo. Nota negativa legata alle condizioni di capitan Biraghi che era a vedere la partita della Fiorentina Primavera con una vistosa fasciatura al polpaccio: non ancora al meglio dopo l’infortunio di Frosinone.

In merito alle scelte di Vincenzo Italiano per il match contro l’Empoli. Terracciano in porta, a destra Kayode, Milenkovic e Ranieri favoriti con Quarta a riposo, Parisi sulla sinistra. A centrocampo Arthur e Duncan, i titolarissimi di Italiano. In attacco Ikonè a destra, Bonaventura dietro Nzola e sull’altra fascia Nico Gonzalez è comunque in vantaggio nonostante le fatiche con la Nazionale argentina. Attenzione a Kouamè in ballottaggio sempre con Ikonè.

LE PAROLE DELL’EX BOMBER VIOLA CHRISTIAN RIGANO’