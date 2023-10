Sentite Riganò: “A gara in corso proverei Beltran dietro Nzola. Bonaventura come il vino, impressionante”

Christian Riganò è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Pochi gol dagli attaccanti? Se segnano tutti è una cosa bellissima ma c’è sempre bisogno alla fine del gol dell’attaccante. Poi si spera che Bonaventura ne faccia 5/6, Nico una decina e così ma quando inizia un’annata metti in conto che gli attaccanti facciano gol. Non oso immaginare quando inizieranno a segnare anche loro. A volte mi dicono che parlo male degli attaccanti. Io non parlo male, commento quello che vedo ed in alcune partite secondo me gli attaccanti hanno fatto male. Secondo me qualche volta si potrebbe provarli insieme.

Beltran e Nzola insieme? Se giochi 433 è ovvio che gioco con solo una punta ma se c’è bisogno a gara in corso, o in altre situazioni, io Beltran lo metterei dietro a Nzola

Chi mi ha sorpreso? Io stravedo per Bonaventura: quest’anno mi ha veramente impressionato, è come il vino. Merito anche dell’allenatore che gli ha cambiato ruolo ed ha raccolto i frutti.”

ITALIANO HA UNA FRECCIA IN PIU’ SULLA DESTRA: PIEROZZI IS BACK