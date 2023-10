Finalmente Pierozzi: schierato dal primo con la Fiorentina Primavera. Buona prestazione del terzino

Niccolò Pierozzi è tornato in campo in un match ufficiale. Nella sconfitta della Fiorentina Primavera contro la Lazio (1-2) spicca la prova del giovane terzino destro che ha mostrato tutte le sue qualità, soprattutto la spinta in fase offensiva, e sfiorando addirittura il gol. Minuti importanti nelle gambe dopo i problemi avuti nel corso della preparazione estiva ed in questo avvio di campionato; ora è pronto per tornare a disposizione di Vincenzo Italiano.

L’EX CT DELLA NAZIONALE ITALIANA DICE LA SUA SUL GIOCO DELLA FIORENTINA