Notizie Christian Rigano Fiorentina

Riganò: "Non puoi uscire così dalla Coppa Italia. Io mi vergognerei fossi nei giocatori della Fiorentina"
27 gennaio 2026 23:34
Riganò ed Evacuo sul cambio modulo: "Belotti-Beltran coppia d'attacco perfetta per passare al 4-4-2"
06 febbraio 2024 19:42
Riganò duro: "Biraghi si è tirato fuori dando la colpa agli altri. Parole sbagliatissime da capitano"
06 febbraio 2024 18:37
Riganò non ha dubbi: "Terracciano portiere affidabile e poco social. A fine stagione porta punti"
02 gennaio 2024 19:07
Sentite Riganò: "A gara in corso proverei Beltran dietro Nzola. Bonaventura come il vino, impressionante"
21 ottobre 2023 18:57
Riganò: "Vlahovic? Centravanti come me e Toni grazie a Prandelli. Firenze deve essere punto di arrivo"
07 maggio 2021 16:56
Riganò: "Con i fratelli Della Valle non sono arrivate coppe e scudetti ma non è tutto da eliminare..."
07 giugno 2019 11:41
Scomparsa Giuseppina, la mamma di Christian Riganò
09 agosto 2018 11:12
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