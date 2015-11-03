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Notizie Christian Rigano Fiorentina

Riganò: "Non puoi uscire così dalla Coppa Italia. Io mi vergognerei fossi nei giocatori della Fiorentina"

27 gennaio 2026 23:34

Riganò ed Evacuo sul cambio modulo: "Belotti-Beltran coppia d'attacco perfetta per passare al 4-4-2"

06 febbraio 2024 19:42

Riganò duro: "Biraghi si è tirato fuori dando la colpa agli altri. Parole sbagliatissime da capitano"

06 febbraio 2024 18:37

Riganò non ha dubbi: "Terracciano portiere affidabile e poco social. A fine stagione porta punti"

02 gennaio 2024 19:07

Sentite Riganò: "A gara in corso proverei Beltran dietro Nzola. Bonaventura come il vino, impressionante"

21 ottobre 2023 18:57

Riganò: "Vlahovic? Centravanti come me e Toni grazie a Prandelli. Firenze deve essere punto di arrivo"

07 maggio 2021 16:56

Riganò: "Con i fratelli Della Valle non sono arrivate coppe e scudetti ma non è tutto da eliminare..."

07 giugno 2019 11:41

Scomparsa Giuseppina, la mamma di Christian Riganò

09 agosto 2018 11:12

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