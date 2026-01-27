Riganò: “Non puoi uscire così dalla Coppa Italia. Io mi vergognerei fossi nei giocatori della Fiorentina”

Christian Riganò, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Como, queste sono le sue parole: “Voglio uscire correndo e lottando. Vedo una squadra spenta. Non puoi uscire così dalla Coppa Italia. Io mi vergognerei fossi nei giocatori della Fiorentina quest’oggi. Senza anima e grinta”.

Continua: “La partita si era messa pure bene. Dopo il secondo gol del Como è mancata anche una reazione di pancia. È una competizione importante e andava onorata. Si poteva mettere qualche titolare in più in campo. Con l’ingresso di Fagioli il centrocampo è cambiato. Mi dispiace per la gente che oltre alla passione, ci mette anche i soldi per andare allo stadio. Voglio perdere giocando. Il Franchi era un fortino, oggi è terra di conquista”.