Ad inizio luglio la presentazione a Firenze della nuova maglia della Fiorentina targata Joma

La Fiorentina avrà 4 maglie di cui una biancorossa in onore a Firenze

Ad inizio luglio la Fiorentina presenterà a Firenze le nuove maglie targate Joma per la prossima stagione poco prima dell'inizio del ritiro consueto al Viola Park dove i viola prepareranno la prossima annata. Ancora non si sa molto a riguardo della data esatta e della location dell'evento, quello che si apprende in questo momento è che saranno 4 di cui una sicuramente biancorossa in onore alla città di Firenze ed infatti la celebrazione verrà effettuata nel centro storico cittadino.