Lo Sturm Graz ufficializza la fine del prestito di Olivier Christensen, il portiere danese torna subito alla Fiorentina

Termina l'esperienza austriaca del portiere Olivier Christensen che farà ritorno alla Fiorentina in attesa del mercato di Gennaio

Oliver Christensen torna alla Fiorentina e sarà a breve a disposizione del club viola.

Lo Sturm Graz tramite una nota sul proprio sito ufficiale ha ufficializzato la fine del prestito del portiere danese che ha collezionato 23 presenze con la squadra austriaca, subendo 30 reti e collezionando 7 clean sheet.

Vedremo se l'ex portiere dell'Herta Berlino troverà spazio in viola nei prossimi mesi oppure se sarà destinato ad una nuova esperienza già a partire dal mercato di Gennaio che aprirà tra poco più di due settimane.