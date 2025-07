Non ancora deciso il futuro di Christensen. Dalla Germania: “Lo Sturm Graz sta scegliendo le alternative”

Oliver Christensen è in uscita dalla Fiorentina: il portiere danese classe 1999 interessa da tempo alla squadra austriaca dello Sturm Graz. Tuttavia, come riportato da Sky Sport di Germania, la squadra bianconera si sta guardando intorno per la difficoltà di arrivare al profilo giocatore viola. Particolarmente apprezzato dagli austriaci è Kevin Muller dell’ Heidenheim. I prossimi giorni saranno decisivi per sciogliere le ultime riserve della Fiorentina sul futuro di Christensen, e permettere allo Sturm Graz di decidere se affondare il colpo.