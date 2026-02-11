Valentini: “Avrei voluto rinnovare con il Boca ma loro avevano altri piani, altrimenti sarei rimasto”

Il difensore dell’Hellas Verona, Nicolas Valentini ha parlato del suo legame con il Boca Junior all’interno di un’intervista rilasciata al canale Youtube Ezzequiel.

Il calciatore argentino attualmente in forza alla squadra veneta è di proprietà della Fiorentina che ha ceduto il calciatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

“Sempre pensato di poter rinnovare il contratto con il Boca Juniors, ma loro non avevano le mie stesse intenzioni. Se le avessero avute, sarei rimasto lì. Ho sempre avuto l’idea di rimanere a lungo. Sarò sempre grato al Boca, perché mi ha dato tutto. Ho sempre mostrato apertura verso la società per qualunque tipo di proposta. Avevo molte alternative, ero entusiasta all’idea. Avrei voluto, ma a volte le cose non vanno come vorresti.”