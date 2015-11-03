Notizie Boca Junior Fiorentina

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Valentini: "Avrei voluto rinnovare con il Boca ma loro avevano altri piani, altrimenti sarei rimasto"

11 febbraio 2026 21:11

Di Marzio: "Verona, sprint per Valentini: vicino il ritorno del centrale dalla Fiorentina"

07 luglio 2025 23:53

De Santis: "Burdisso ruolo determinante, ha creato relazioni importanti con l'Argentina"

23 aprile 2024 22:03

Candidato presidente del Boca Juniors fa la corte a Burdisso: "Sarà il mio direttore sportivo"

10 novembre 2023 18:59

TMW, Torreira nuovamente nei pensieri della Fiorentina. Gattuso apprezza il centrocampista

26 maggio 2021 17:52

Ufficiale: Zarate rinnova con il Boca Juniors per un anno

22 luglio 2020 19:51

L'ex viola Zarate può essere il dopo-Ibrahimovic nei Galaxy. I dettagli

05 novembre 2019 22:17

Fiorentina interessata a Nandez? L'Inter offre 21 milioni per il centrocampista del Boca

15 dicembre 2018 14:20

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