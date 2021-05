TMW, Torreira nuovamente nei pensieri della Fiorentina. Gattuso apprezza il centrocampista

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, torna di moda il nome di Lucas Torreira in orbita Fiorentina. Il noto sito di notizie riporta come Gattuso apprezzi il giocatore di proprietà dell’Arsenal e come l’allenatore ex Napoli richieda dei rinforzi in quel ruolo. Su Torreira ci sarebbe anche l’interesse del Boca Junior, ma la Fiorentina si sarebbe nuovamente interessata al centrocampista uruguaiano.

LEGGI ANCHE: IACHINI: “HO FATTO IL MASSIMO. AUGURO IL MEGLIO A GATTUSO”