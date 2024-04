De Santis: “Burdisso ruolo determinante, ha creato relazioni importanti con l’Argentina”

Quello del direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso è uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni. L’attuale DT viola sembra infatti sempre più promesso sposo della Roma e la Fiorentina dovrà cercare una figura capace di sostituirlo in estate. A proposito della figura di Burdisso ha parlato Lorenzo De Santis, procuratore e operatore di mercato molto noto in Argentina, ai microfoni di Lady Radio: “Quello che è accaduto a Firenze negli ultimi mesi ha imposto delle riflessioni e cambiamenti in casa viola. Burdisso, avendo il contratto in scadenza, sta giustamente facendo delle riflessioni. Nel caso in cui le loro strade dovessero dividersi sono convinto che la società viola avrà già individuato un profilo simile per lavorare con Pradè. Serve capire che pieghe prenderà il mercato, partendo dall’allenatore. Burdisso ha creato delle relazioni importanti tra Fiorentina e società argentine. Ha lavorato al Boca Juniors dopo averci giocato e i viola hanno operato anche con il River Plate. Questo apre corsie preferenziali sulle operazioni e ti permette di guadagnare tempo. Il suo ruolo è stato determinante per l’approdo a Firenze di Nico Gonzalez, Beltran e Infantino. Per quest’ultimo sono convinto che, una volta esaurito l’ambientamento, potrà far vedere di essere in grado di dare una mano alla Fiorentina. Non ha trovato il giusto feeling con il campo e con l’allenatore”.

Lo riporta calciomercato.com

