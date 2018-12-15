Fiorentina interessata a Nandez? L'Inter offre 21 milioni per il centrocampista del Boca

Boca Juniors non sta attraversando il suo momento migliore. Reduce dalla sconfitta nella finale di Copa Libertadores, il club argentino è alle prese con la questione allenatore:infatti Guillermo Barro...

Boca Juniors non sta attraversando il suo momento migliore. Reduce dalla sconfitta nella finale di Copa Libertadores, il club argentino è alle prese con la questione allenatore:infatti Guillermo Barros Schelotto ha detto addio alla panchina degli Xeneizes. Ma secondo quanto riporta Doble Amarilla, questa non sarebbe la notizia peggiore per i tifosi. Secondo il portale, il Boca Juniors rischia di perdere uno dei suoi gioielli: Nahitan Nandez. Da qualche tempo, infatti, l’Inter ha messo gli occhi sul centrocampista uruguaiano classe ’95. I nerazzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto 21 milioni di euro, difficile che il Boca Juniors possa rifiutare un’offerta così allettante.

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