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Notizie Nandez Fiorentina

L'ennesima imbarazzante simulazione di Chiesa, Nandez denuncia: "Ha urlato ma non l'ho toccato"

20 aprile 2024 12:09

Da Cagliari, Nandez è scontento e può finire alla Fiorentina. Rammarico per vecchio rifiuto di 40 milioni

12 giugno 2022 20:57

Mandato di arresto per Nandez, ma la polizia non lo trova a casa, è a Cagliari in quarantena

31 dicembre 2021 20:13

Il retroscena: "La Fiorentina prima di chiudere Torreira voleva prendere Nandez dal Cagliari"

11 settembre 2021 17:02

Ds Cagliari: "Non so se andranno alla Fiorentina ma Lykogiannis e Nandez piacciono a Gattuso"

04 giugno 2021 20:21

Giudice sportivo, Castrovilli squalificato per un turno, due per Nandez. Salteranno Fiorentina-Cagliari

07 gennaio 2021 18:14

Spunta un retroscena: "Cavani, Ramirez e Nandez furono ad un passo dalla Fiorentina. Ora consiglio B. Rodriguez"

13 febbraio 2020 11:14

Problemi tra Nandez e il Cagliari. La Fiorentina resta vigile sulla situazione e pensa a lui per l'estate

12 gennaio 2020 12:52

I viola studiano Nandez. Il centrocampista può lasciare il Cagliari. Il motivo

10 gennaio 2020 12:26

Nández, la viola è interessata al suo profilo ma ci sono anche alle squadre. Offerta del Leeds

22 marzo 2019 16:30

Fiorentina interessata a Nandez? L'Inter offre 21 milioni per il centrocampista del Boca

15 dicembre 2018 14:20

Repubblica: Corvino porta Nandez o Viviani a gennaio. La prima scelta è il talento del Boca

12 dicembre 2018 09:44

La Fiorentina vuole ancora Nandez, mediano del Boca, sondaggio nelle ultime ore. Il prezzo...

11 dicembre 2018 10:49

Dall'Argentina annunciano: "Fiorentina pronta a prendere Nandez, centrocampista del Boca ai mondiali con l'Uruguay"

14 giugno 2018 05:52

Casa Mercato Viola, ag. Pjaca smentita di rito. Viola chiudi presto per Meret, potrebbe inserirsi una big

08 giugno 2018 23:40

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