Ds Cagliari: "Non so se andranno alla Fiorentina ma Lykogiannis e Nandez piacciono a Gattuso"

Il ds del Cagliari parla di Lykogiannis e Nandez

"Se Lykogiannis andrà al Napoli? Non lo so - ha detto Capozucca, ds del Cagliari -, so però che piace molto a Gattuso, così come Nandez. Rino è un grande uomo di calcio ed allenatore. Non so se andranno alla Fiorentina, per ora non ne abbiamo ancora parlato".

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