Il 9 luglio parte la nuova stagione della Fiorentina. Gattuso verrà presentato lunedì 12 luglio

Il 9 luglio parte la nuova stagione della Fiorentina. Questa sera Gattuso lascerà Firenze

Gennaro Gattuso, neo allenatore della Fiorentina, dopo la visita a Firenze questa sera ripartirà. La ripresa delle attività, ad eccezione dei nazionali, è prevista per il 9 luglio mentre la conferenza stampa di presentazione dell'ex mister del Napoli sarà lunedì 12 luglio, l'orario è ancora da definire.

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