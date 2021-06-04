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VIDEO, Gattuso saluta Barone, Pradè lo guida a conoscere il centro sportivo della Fiorentina

Gattuso ha conosciuto questa mattina il centro sportivo della Fiorentina, accompagnato dal direttore sportivo viola Daniele Pradè

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2021 12:39
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Foto pubblicata dai profili social della Fiorentina

Primo giorno a Firenze per Gennaro Gattuso, il nuovo tecnico della Fiorentina ha visitato il centro sportivo viola e ha incontrato i dirigenti. Presenti Joseph Commisso, Joe Barone, Daniele Pradè e Giancarlo Antognoni. Ecco il video

JOE BARONE: "FATEMI ABBRACCIARE GATTUSO. SUL MERCATO..."

https://www.labaroviola.com/joe-barone-fatemi-abbracciare-gattuso-e-speriamo-bene-mercato-non-ne-beccate-una/142053/

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