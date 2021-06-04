VIDEO, Gattuso saluta Barone, Pradè lo guida a conoscere il centro sportivo della Fiorentina
Gattuso ha conosciuto questa mattina il centro sportivo della Fiorentina, accompagnato dal direttore sportivo viola Daniele Pradè
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2021 12:39
Primo giorno a Firenze per Gennaro Gattuso, il nuovo tecnico della Fiorentina ha visitato il centro sportivo viola e ha incontrato i dirigenti. Presenti Joseph Commisso, Joe Barone, Daniele Pradè e Giancarlo Antognoni. Ecco il video
JOE BARONE: "FATEMI ABBRACCIARE GATTUSO. SUL MERCATO..."
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