Joe Barone: "Fatemi abbracciare Gattuso e speriamo bene. Mercato? Non ne beccate una..."
Nel giorno di Gattuso a Firenze, arriva al centro sportivo anche Joe Barone, che si è fermato a parlare prima dell'ingresso ai campini
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2021 11:37
Arrivato al centro sportivo anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, tornato dagli Stati Uniti per accogliere Rino Gattuso nella sua prima giornata a Firenze (CLICCA QUI PER LE FOTO) , queste le parole del dirigente viola all'ingresso dei campini: "Fatemi andare ad abbracciare Gattuso, speriamo bene quest'anno, ora andiamo a lavorare. Mercato? Non ne beccate nemmeno una... (ride ndr)"
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