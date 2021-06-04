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Joe Barone: "Fatemi abbracciare Gattuso e speriamo bene. Mercato? Non ne beccate una..."

Nel giorno di Gattuso a Firenze, arriva al centro sportivo anche Joe Barone, che si è fermato a parlare prima dell'ingresso ai campini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2021 11:37
Joe Barone: "Fatemi abbracciare Gattuso e speriamo bene. Mercato? Non ne beccate una..." - MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
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Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Arrivato al centro sportivo anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, tornato dagli Stati Uniti per accogliere Rino Gattuso nella sua prima giornata a Firenze (CLICCA QUI PER LE FOTO) , queste le parole del dirigente viola all'ingresso dei campini: "Fatemi andare ad abbracciare Gattuso, speriamo bene quest'anno, ora andiamo a lavorare. Mercato? Non ne beccate nemmeno una... (ride ndr)"

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