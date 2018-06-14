Dall'Argentina annunciano: "Fiorentina pronta a prendere Nandez, centrocampista del Boca ai mondiali con l'Uruguay"

Secondo quanto riportato dall'Argentina la Fiorentina nelle prossime sarebbe pronta a formulare un'offerta ufficiale per il centrocampista del Boca Juniors classe 1995 Nandez. Il giocatore uruguaiano...

Secondo quanto riportato dall'Argentina la Fiorentina nelle prossime sarebbe pronta a formulare un'offerta ufficiale per il centrocampista del Boca Juniors classe 1995 Nandez. Il giocatore uruguaiano adesso è al mondiale con la propria nazionale ma dall'Argentina fanno sapere che Corvino, dopo aver raggiunto l'accordo con il calciatore, è pronto a pagare anche la clausola di rescissione pur di prendere il calciatore. Sul calciatore ci sono anche Torino e Inter.