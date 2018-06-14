Il presidente dello Slavia Praga smentisce: "Soucek non sta andando alla Fiorentina, è solo un teatro"

Tomas Soucek alla Fiorentina? Arriva la smentita direttamente da Twitter del presidente dello Slavia Praga Jaroslav Tvrdik. Queste le sue parole:“Tomas Soucek non sta andando da nessuna parte, è indis...

Tomas Soucek alla Fiorentina? Arriva la smentita direttamente da Twitter del presidente dello Slavia Praga Jaroslav Tvrdik. Queste le sue parole:

“Tomas Soucek non sta andando da nessuna parte, è indispensabile per noi ora. Il club non ha agito e non agirà. Non ripeteremo gli errori. Dopo l'accordo con il direttore sportivo e l'allenatore, abbiamo deciso di non rilasciare il giocatore ora. Il giocatore è informato sia dal club che dall'istruttore. Tutto il resto è solo un teatro"