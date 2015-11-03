Notizie Slavia Praga Fiorentina

Hancko: "Voglio ringraziare tutti, volevo stare qui la prossima stagione"
02 agosto 2020 16:36
AG. SOUCEK: "DUE ANNI FA C'È STATA LA POSSIBILITÀ DI UN TRASFERIMENTO IN ITALIA"
27 novembre 2019 21:52
Corsport: Corvino insiste per Soucek, ma lo Slavia Praga lo vuole per i preliminari Champions
29 giugno 2018 09:33
Il presidente dello Slavia Praga smentisce: "Soucek non sta andando alla Fiorentina, è solo un teatro"
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Di Marzio: "Fiorentina vicina a Soucek, domani si può chiudere, operazione da 3 milioni di euro"
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