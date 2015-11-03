Labaro Viola

Notizie Slavia Praga Fiorentina

Hancko: "Voglio ringraziare tutti, volevo stare qui la prossima stagione"

02 agosto 2020 16:36

AG. SOUCEK: "DUE ANNI FA C'È STATA LA POSSIBILITÀ DI UN TRASFERIMENTO IN ITALIA"

27 novembre 2019 21:52

Corsport: Corvino insiste per Soucek, ma lo Slavia Praga lo vuole per i preliminari Champions

29 giugno 2018 09:33

Il presidente dello Slavia Praga smentisce: "Soucek non sta andando alla Fiorentina, è solo un teatro"

14 giugno 2018 06:13

Di Marzio: "Fiorentina vicina a Soucek, domani si può chiudere, operazione da 3 milioni di euro"

12 giugno 2018 19:40

Sky Sport, sfuma Soucek alla Fiorentina. Lo Slavia Praga vuole la Champions League. Se ne parla a Giugno?

23 gennaio 2018 08:41

Dalla Repubblica Ceca, interrotta la trattativa per Soucek alla Fiorentina, il giocatore rinnova con lo Slavia Praga

22 gennaio 2018 15:28

Archivio

Esplora l'archivio di Slavia Praga

Sett. 31
Sett. 48
Sett. 26 Sett. 24 Sett. 4