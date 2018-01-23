Sky Sport, sfuma Soucek alla Fiorentina. Lo Slavia Praga vuole la Champions League. Se ne parla a Giugno?

Come riportato da Sky Sport nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato, Soucek non sarebbe più sul piede di partenza dallo Slavia Praga. Il motivo, cadrebbe sulla corsa della squadra per la...

Come riportato da Sky Sport nella consueta trasmissione dedicata al calciomercato, Soucek non sarebbe più sul piede di partenza dallo Slavia Praga. Il motivo, cadrebbe sulla corsa della squadra per la Champions League, obbiettivo desiderato dai cechi e per questo motivo sarebbero restii a cedere delle pedine in questa sessione di mercato. Se ne parla a Giugno o non vedremo mai il centrocampista in riva all'arno? Solo il tempo darà la risposta sebbene la Fiorentina necessiti di un vice Badelj