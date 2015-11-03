Notizie Soucek Fiorentina

Coufal: "Io e Soucek sognavamo di portare West Ham in finale a Praga. Speriamo finisca come vogliamo"
04 giugno 2023 18:58
AG. SOUCEK: "DUE ANNI FA C'È STATA LA POSSIBILITÀ DI UN TRASFERIMENTO IN ITALIA"
27 novembre 2019 21:52
Soucek, l'agente del giocatore è a Firenze. Si prova a sbloccare la trattativa?
18 gennaio 2019 12:05
Corriere Dello Sport, oggi l’annuncio di Pjaca. Corvino ci riprova per Soucek
06 agosto 2018 09:35
La Nazione, con le cessioni di Eysseric e Saponara nomi caldi del centrocampo: Soucek e Cataldi
19 luglio 2018 08:55
Gazzetta dello Sport: Soucek e Grassi per la mediana, sono loro le alternative a Pasalic
17 luglio 2018 12:50
Casa Mercato viola, sogno Berardi. Rebus mediano, tutti i nomi sul taccuino di Corvino
10 luglio 2018 23:39
Corriere Fiorentino, per la linea mediana Soucek in pole position. Berge è caro, Battaglia defilato...
10 luglio 2018 09:14
Gazzetta, l'immobilismo per Pasalic porta Corvino a cercare un'eventuale "piano b". I nomi...
09 luglio 2018 09:30
Gazzetta, Fiorentina su Battaglia: interessante ma "pericoloso". L'alternativa rimane Soucek seguito anche dall'Atalanta
04 luglio 2018 09:21
Gazzetta, Corvino non molla Soucek per il centrocampo. Non ci sarà più il ragionatore "alla Badelj"
03 luglio 2018 09:16
Corsport: Corvino insiste per Soucek, ma lo Slavia Praga lo vuole per i preliminari Champions
29 giugno 2018 09:33
Corvino torna alla carica per Skorupski. Per il mediano piacciono Pulgar e Skhiri
19 giugno 2018 11:10
Pres. Slavia: "Soucek? Dall'Italia fandonie, è incedibile". Strategia o realtà? La Fiorentina deve stare attenta all'Atalanta...
18 giugno 2018 09:42
Gazzetta: continua il forcing per Soucek. Le alternative di Corvino sono Pulgar o Appelt Pires
17 giugno 2018 10:54
Corriere dello Sport: tra Soucek e la Fiorentina balla un milione di euro, la situazione
16 giugno 2018 12:23
Pedullà, Grassi alternativa a Soucek. Tutto vero, Pjaca ha detto si alla Fiorentina
15 giugno 2018 21:10
Casa Mercato Viola, rischiano di saltare Meret e Soucek? Occhi puntati in Belgio e Serie B
14 giugno 2018 23:40
La Nazione, lo Slavia Praga vuole 5 milioni per Soucek ma la volontà è di mandare il giocatore a Firenze
14 giugno 2018 08:57
Il presidente dello Slavia Praga smentisce: "Soucek non sta andando alla Fiorentina, è solo un teatro"
14 giugno 2018 06:13
Casa Mercato Viola, Corvino si appresta a chiudere per quattro giocatori. Il riassunto delle trattative...
13 giugno 2018 23:40
Pedullà: "Soucek arriverà ma non è sostituto di Badelj. Su Meret e Pjaca..."
13 giugno 2018 21:02
Terminato da pochi minuti l'incontro con l'entourage di Soucek. Arriva alla Fiorentina?
13 giugno 2018 16:59
Corriere dello Sport, nessuna offerta ufficiale per Pulgar. Corvino tratta per Soucek
13 giugno 2018 11:29
Casa Mercato Viola, si chiude per il mediano. Occasione super a costo zero
12 giugno 2018 23:44
Di Marzio: "Fiorentina vicina a Soucek, domani si può chiudere, operazione da 3 milioni di euro"
12 giugno 2018 19:40
Tuttosport, sondaggio viola per Soucek e Meitè. L’obbiettivo è sostituire Badelj
03 giugno 2018 11:21
Casa Mercato Viola, ritorno di fiamma del Napoli per Chiesa? Balotelli a Firenze. Ma...
23 maggio 2018 23:41
c.t. Rep. Ceca: “Soucek ha fatto bene a non andare alla Fiorentina”
21 marzo 2018 15:16
La fiera delle riserve: da Soucek a Zurkowski, Corvino compra soltanto per la panchina
25 gennaio 2018 10:53
Gazzetta Dello Sport, "Mosse viola" Zurkowski, Soucek, G.Conti e la cessione di Sanchez
25 gennaio 2018 09:21
Sky Sport, sfuma Soucek alla Fiorentina. Lo Slavia Praga vuole la Champions League. Se ne parla a Giugno?
23 gennaio 2018 08:41
Dalla Repubblica Ceca, interrotta la trattativa per Soucek alla Fiorentina, il giocatore rinnova con lo Slavia Praga
22 gennaio 2018 15:28
Nazione: domani il sì per Soucek e Antonelli, i costi e i dettagli delle operazioni...
21 gennaio 2018 10:41
Pedullà: "Chiesa vale 60 milioni. Soucek bloccato, ma se non parte nessuno non arriva. Babacar può partire se..."
20 gennaio 2018 21:25
Contro la Samp l'ultima di Sanchez in viola: settimana prossima arriva Soucek al suo posto
19 gennaio 2018 11:23
Ecco chi è Soucek, il centrocampista ceco che Corvino vuole portare a Firenze al posto di Sanchez
13 gennaio 2018 14:29
Pedulla: "Soucek primo nome nella lista della Fiorentina per sostituire Sanchez che vuole andare via"
13 gennaio 2018 14:12
Trattativa Soucek già impostata da Corvino. Costa 4 milioni, troppi, la soluzione...
13 gennaio 2018 11:58
Pedullà conferma: "Soucek per sostituire Sanchez, non è il dopo Badelj. Il mercato viola diverso dall'estate..."
12 gennaio 2018 14:33
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