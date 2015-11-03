Labaro Viola

Notizie Soucek Fiorentina

Coufal: "Io e Soucek sognavamo di portare West Ham in finale a Praga. Speriamo finisca come vogliamo"

04 giugno 2023 18:58

AG. SOUCEK: "DUE ANNI FA C'È STATA LA POSSIBILITÀ DI UN TRASFERIMENTO IN ITALIA"

27 novembre 2019 21:52

Soucek, l'agente del giocatore è a Firenze. Si prova a sbloccare la trattativa?

18 gennaio 2019 12:05

Corriere Dello Sport, oggi l’annuncio di Pjaca. Corvino ci riprova per Soucek

06 agosto 2018 09:35

La Nazione, con le cessioni di Eysseric e Saponara nomi caldi del centrocampo: Soucek e Cataldi

19 luglio 2018 08:55

Gazzetta dello Sport: Soucek e Grassi per la mediana, sono loro le alternative a Pasalic

17 luglio 2018 12:50

Casa Mercato viola, sogno Berardi. Rebus mediano, tutti i nomi sul taccuino di Corvino

10 luglio 2018 23:39

Corriere Fiorentino, per la linea mediana Soucek in pole position. Berge è caro, Battaglia defilato...

10 luglio 2018 09:14

Gazzetta, l'immobilismo per Pasalic porta Corvino a cercare un'eventuale "piano b". I nomi...

09 luglio 2018 09:30

Gazzetta, Fiorentina su Battaglia: interessante ma "pericoloso". L'alternativa rimane Soucek seguito anche dall'Atalanta

04 luglio 2018 09:21

Gazzetta, Corvino non molla Soucek per il centrocampo. Non ci sarà più il ragionatore "alla Badelj"

03 luglio 2018 09:16

Corsport: Corvino insiste per Soucek, ma lo Slavia Praga lo vuole per i preliminari Champions

29 giugno 2018 09:33

Corvino torna alla carica per Skorupski. Per il mediano piacciono Pulgar e Skhiri

19 giugno 2018 11:10

Pres. Slavia: "Soucek? Dall'Italia fandonie, è incedibile". Strategia o realtà? La Fiorentina deve stare attenta all'Atalanta...

18 giugno 2018 09:42

Gazzetta: continua il forcing per Soucek. Le alternative di Corvino sono Pulgar o Appelt Pires

17 giugno 2018 10:54

Corriere dello Sport: tra Soucek e la Fiorentina balla un milione di euro, la situazione

16 giugno 2018 12:23

Pedullà, Grassi alternativa a Soucek. Tutto vero, Pjaca ha detto si alla Fiorentina

15 giugno 2018 21:10

Casa Mercato Viola, rischiano di saltare Meret e Soucek? Occhi puntati in Belgio e Serie B

14 giugno 2018 23:40

La Nazione, lo Slavia Praga vuole 5 milioni per Soucek ma la volontà è di mandare il giocatore a Firenze

14 giugno 2018 08:57

Il presidente dello Slavia Praga smentisce: "Soucek non sta andando alla Fiorentina, è solo un teatro"

14 giugno 2018 06:13

Casa Mercato Viola, Corvino si appresta a chiudere per quattro giocatori. Il riassunto delle trattative...

13 giugno 2018 23:40

Pedullà: "Soucek arriverà ma non è sostituto di Badelj. Su Meret e Pjaca..."

13 giugno 2018 21:02

Terminato da pochi minuti l'incontro con l'entourage di Soucek. Arriva alla Fiorentina?

13 giugno 2018 16:59

Corriere dello Sport, nessuna offerta ufficiale per Pulgar. Corvino tratta per Soucek

13 giugno 2018 11:29

Casa Mercato Viola, si chiude per il mediano. Occasione super a costo zero

12 giugno 2018 23:44

Di Marzio: "Fiorentina vicina a Soucek, domani si può chiudere, operazione da 3 milioni di euro"

12 giugno 2018 19:40

Tuttosport, sondaggio viola per Soucek e Meitè. L’obbiettivo è sostituire Badelj

03 giugno 2018 11:21

Casa Mercato Viola, ritorno di fiamma del Napoli per Chiesa? Balotelli a Firenze. Ma...

23 maggio 2018 23:41

c.t. Rep. Ceca: “Soucek ha fatto bene a non andare alla Fiorentina”

21 marzo 2018 15:16

La fiera delle riserve: da Soucek a Zurkowski, Corvino compra soltanto per la panchina

25 gennaio 2018 10:53

Gazzetta Dello Sport, "Mosse viola" Zurkowski, Soucek, G.Conti e la cessione di Sanchez

25 gennaio 2018 09:21

Sky Sport, sfuma Soucek alla Fiorentina. Lo Slavia Praga vuole la Champions League. Se ne parla a Giugno?

23 gennaio 2018 08:41

Dalla Repubblica Ceca, interrotta la trattativa per Soucek alla Fiorentina, il giocatore rinnova con lo Slavia Praga

22 gennaio 2018 15:28

Nazione: domani il sì per Soucek e Antonelli, i costi e i dettagli delle operazioni...

21 gennaio 2018 10:41

Pedullà: "Chiesa vale 60 milioni. Soucek bloccato, ma se non parte nessuno non arriva. Babacar può partire se..."

20 gennaio 2018 21:25

Contro la Samp l'ultima di Sanchez in viola: settimana prossima arriva Soucek al suo posto

19 gennaio 2018 11:23

Ecco chi è Soucek, il centrocampista ceco che Corvino vuole portare a Firenze al posto di Sanchez

13 gennaio 2018 14:29

Pedulla: "Soucek primo nome nella lista della Fiorentina per sostituire Sanchez che vuole andare via"

13 gennaio 2018 14:12

Trattativa Soucek già impostata da Corvino. Costa 4 milioni, troppi, la soluzione...

13 gennaio 2018 11:58

Pedullà conferma: "Soucek per sostituire Sanchez, non è il dopo Badelj. Il mercato viola diverso dall'estate..."

12 gennaio 2018 14:33

Dalla Repubblica Ceca: Fiorentina interessata al centrocampista Soucek. Caratteristiche, età e l'offerta...

12 gennaio 2018 12:35

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