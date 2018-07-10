Casa Mercato viola, sogno Berardi. Rebus mediano, tutti i nomi sul taccuino di Corvino

Il sogno degli ultimi giorni del mercato della Fiorentina è Berardi. A Corvino piace tantissimo il giocatore del Sassuolo, ma vista la richiesta alta dei neroverdi e l'arrivo probabile di Marko Pjaca...

Il sogno degli ultimi giorni del mercato della Fiorentina è Berardi. A Corvino piace tantissimo il giocatore del Sassuolo, ma vista la richiesta alta dei neroverdi e l'arrivo probabile di Marko Pjaca l'operazione resta veramente difficile.

Per il mediano sono tanti i nomi che orbitano vicino ai viola. Uno di questi è il solito Soucek attualmente "prigioniero" del suo club. Piace molto anche Battaglia, ma l'operazione con lo Sporting Lisbona non sarebbe assolutamente semplice. Seguito anche Berge ma il prezzo del cartellino per ora è ritenuto troppo alto dalla società viola. Seguito anche Radoja su cui però c'è una foltissima concorrenza. Da non escludere dunque un nome a sorpresa.

Ancora vicino Pasalic che si sbloccherà presto.

Thereau è in uscita anche se il suo agente ha provato a smentire una sua partenza. Laurinì è seguito del Parma ma la Fiorentina al momento non lo vorrebbe cedere.

Lorenzo Bigiotti