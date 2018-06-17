Gazzetta: continua il forcing per Soucek. Le alternative di Corvino sono Pulgar o Appelt Pires
La Fiorentina prosegue nel suo forcing per l'obiettivo numero uno a centrocampo, Soucek, ma Pantaleo Corvino resta vigile anche su quelle che potrebbero essere le alternative, se l'affare dovesse salt...
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2018 10:54
La Fiorentina prosegue nel suo forcing per l'obiettivo numero uno a centrocampo, Soucek, ma Pantaleo Corvino resta vigile anche su quelle che potrebbero essere le alternative, se l'affare dovesse saltare. In questo senso, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, occhi puntati anche su Pulgar del Bologna ed Appelt Pires del Leganes.