Gazzetta, Corvino non molla Soucek per il centrocampo. Non ci sarà più il ragionatore "alla Badelj"

Nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport c'è spazio anche per la Fiorentina. Il posto lasciato vacante da Badelj, verrà colmato da un sostituto si, ma non da un giocatore speculare. Ecco che i...

Nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport c'è spazio anche per la Fiorentina. Il posto lasciato vacante da Badelj, verrà colmato da un sostituto si, ma non da un giocatore speculare. Ecco che il nome volge a Soucek dello Slavia Praga, un giocatore che orbita da un mese intorno ai viola sebbene siano subentrati altri club in trattativa, italiani compresi. Corvino sta monitorando altri nomi per non farsi cogliere impreparato, nella prima parte di ritiro sarà Dabo ad impiegare quel ruolo.