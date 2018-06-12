Casa Mercato Viola, si chiude per il mediano. Occasione super a costo zero

Le notizie di giornata riguardano la zona mediana del campo. La prima porta a Soucek. Il ragazzo ceco vecchio pallino di Corvino potrebbe presto arrivare a Firenze. Secondo Sky addirittura si potrebbe...

Le notizie di giornata riguardano la zona mediana del campo. La prima porta a Soucek. Il ragazzo ceco vecchio pallino di Corvino potrebbe presto arrivare a Firenze. Secondo Sky addirittura si potrebbe chiudere domani. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione i tempi saranno un pochino più lunghi ma l'operazione potrebbe chiudersi davvero rapidamente. Il ragazzo sarebbe il sostituto di Badelj.

Nel frattempo si studia un altro colpo intelligente che potrebbe portare i suoi frutti. Bruno Fernandes si potrà svincolare dallo Sporting Lisbona dopo l'aggressione di alcuni tifosi per giusta causa. La Fiorentina ha fiutato l'affare e potrebbe cercare di chiudere in tempi rapidi. Tuttavia l'operazione non è semplice, sul ragazzo ci sono molti club tra cui la Roma che è molto attenta su questi profili giovani ma pronti.

Nessuna novità per quanto riguarda Pjaca e Meret. Come detto per il primo i tempi saranno lunghi e non sarà scontato riuscire ad ottenere il trasferimento. Per il secondo traspira un forte ottimismo e ci potrebbero davvero essere come anticipato novità in settimana. Chiesa si potrebbe davvero cedere per oltre 80 milioni. Ma appare impossibile che una società possa spingersi ad offrire una cifra cosi' alta senza inoltre proporre contropartite tecniche. L'interesse dei club inglesi c'è, ma il giocatore che comunque sta bene a Firenze, in caso di trasferimento vorrebbe restare a giocare in Italia.