Notizie Bruno Fernandes Fiorentina

De Gea risponde a Bruno Fernandes: "Non puoi segnare contro di me. Non vedo l'ora di rivederti"
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Sporting Lisbona, Viana: "Reputiamo inappropriate le parole di Pradè su Bruno Fernandes"
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09 aprile 2017 13:31
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06 dicembre 2016 12:52
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08 novembre 2016 19:03
Asse con l'Udinese: Baba sacrificato per un todocampista?
06 giugno 2016 22:11
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