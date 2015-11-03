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Notizie Bruno Fernandes Fiorentina

De Gea risponde a Bruno Fernandes: "Non puoi segnare contro di me. Non vedo l'ora di rivederti"

07 agosto 2025 20:35

Sporting Lisbona, Viana: "Reputiamo inappropriate le parole di Pradè su Bruno Fernandes"

30 agosto 2019 22:48

Casa Mercato Viola, si chiude per il mediano. Occasione super a costo zero

12 giugno 2018 23:44

Sei giocatori dello Sporting rescindono per l'aggressione. La Fiorentina piomba su B.Fernandes

12 giugno 2018 12:56

Pronti via e la Samp è avanti. A "Marassi" decide il gol di Bruno Fernandes

09 aprile 2017 13:31

La Fiorentina vuole Bruno Fernandes, ma guarda in casa Samp anche per il dopo Gonzalo

06 dicembre 2016 12:52

Ag. Bruno Fernandes: "Corvino voleva lui e Asprilla, a gennaio..."

08 novembre 2016 19:03

Asse con l'Udinese: Baba sacrificato per un todocampista?

06 giugno 2016 22:11

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