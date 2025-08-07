De Gea risponde a Bruno Fernandes: “Non puoi segnare contro di me. Non vedo l’ora di rivederti”

Sabato la Fiorentina giocherà contro il Manchester United e per David De Gea sarà un ritorno a casa. A dargli il bentornato ‘a casa’, attraverso i canali ufficiali dei Red Devils è stato l’ex compagno Bruno Fernandes, che in un video via Instagram gli scrive: “David, amico mio, non vedo l’ora di rivederti alla Snapdragon Cup. Spero che ti godrai il ritorno a Old Trafford, per rivedere i tuoi tifosi e la tua casa. Allo stesso tempo, spero di segnarti qualche gol e di godermi la giornata insieme a te. Ci vediamo presto, amico mio”.



Qualche minuto fa è arrivata la risposta dell’estremo difensore viola: “Come sai sto per tornare nella nostra casa, sarà una partita davvero speciale per me. Bruno lo sai, non puoi segnare contro di me. E se ci riuscirai sarà solo perché te l’ho lasciato fare, così i tifosi potranno ancora continuare a cantare il tuo nome! Non vedo l’ora di rivederti amico mio e non vedo l’ora di rivedervi tutti all’Old Trafford. Ci vediamo sabato!”.