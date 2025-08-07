7 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
De Gea risponde a Bruno Fernandes: “Non puoi segnare contro di me. Non vedo l’ora di rivederti”

News

De Gea risponde a Bruno Fernandes: “Non puoi segnare contro di me. Non vedo l’ora di rivederti”

Redazione

7 Agosto · 20:35

Aggiornamento: 7 Agosto 2025 · 20:35

TAG:

bruno fernandesDe GeaFiorentinamanchester united

Condividi:

di

"Bruno lo sai, non puoi segnare contro di me. E se ci riuscirai sarà solo perché te l'ho lasciato fare, così i tifosi potranno ancora continuare a cantare il tuo nome"

Sabato la Fiorentina giocherà contro il Manchester United e per David De Gea sarà un ritorno a casa. A dargli il bentornato ‘a casa’, attraverso i canali ufficiali dei Red Devils è stato l’ex compagno Bruno Fernandes, che in un video via Instagram gli scrive: “David, amico mio, non vedo l’ora di rivederti alla Snapdragon Cup. Spero che ti godrai il ritorno a Old Trafford, per rivedere i tuoi tifosi e la tua casa. Allo stesso tempo, spero di segnarti qualche gol e di godermi la giornata insieme a te. Ci vediamo presto, amico mio”.

Qualche minuto fa è arrivata la risposta dell’estremo difensore viola: “Come sai sto per tornare nella nostra casa, sarà una partita davvero speciale per me. Bruno lo sai, non puoi segnare contro di me. E se ci riuscirai sarà solo perché te l’ho lasciato fare, così i tifosi potranno ancora continuare a cantare il tuo nome! Non vedo l’ora di rivederti amico mio e non vedo l’ora di rivedervi tutti all’Old Trafford. Ci vediamo sabato!”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio