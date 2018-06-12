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Sei giocatori dello Sporting rescindono per l'aggressione. La Fiorentina piomba su B.Fernandes

L'aggressione dei tifosi dello Sporting Lisbona ai giocatori potrebbe costare caro al club. lcuni giocatori sul punto di lasciare il club chiedendo lo svincolo per giusta causa. Tra questi c’è anche B...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2018 12:56
Sei giocatori dello Sporting rescindono per l'aggressione. La Fiorentina piomba su B.Fernandes -
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L'aggressione dei tifosi dello Sporting Lisbona ai giocatori potrebbe costare caro al club. lcuni giocatori sul punto di lasciare il club chiedendo lo svincolo per giusta causa. Tra questi c’è anche Bruno Fernandes, fantasista ex giocatore della Sampdoria. Su di lui c’è l’interesse della Fiorentina secondo quanto scrive Sportmediaset. Attenzione anche alla Roma, tentata dalla possibilità di prendere il portoghese a costo zero. Il giocatore fu pagato dallo Sporting Lisbona 9 milioni

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