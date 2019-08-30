Sporting Lisbona, Viana: "Reputiamo inappropriate le parole di Pradè su Bruno Fernandes"
Secondo quando riportato dal media portoghese Renascenca, il direttore sportivo lusitano Hugo Viana non ha gradito le parole di Padrè sul passaggio del giocatore Bruno Fernandes al Real Madrid:"Lo Spo...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 22:48
Secondo quando riportato dal media portoghese Renascenca, il direttore sportivo lusitano Hugo Viana non ha gradito le parole di Padrè sul passaggio del giocatore Bruno Fernandes al Real Madrid:
"Lo Sporting non parla di mercato della altre società. Reputiamo inappropriate e dette con molta leggerezza le parole di Pradè su Bruno Fernandes".