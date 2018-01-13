Pedulla: "Soucek primo nome nella lista della Fiorentina per sostituire Sanchez che vuole andare via"

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sul mercato viola:"La situazione Soucek è da tenere sotto controllo, il classe 95 è il primo nome di una lista di 3-4 giocatori. I suoi a...

A cura di Redazione Labaroviola 13 gennaio 2018 14:12

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sanchez

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