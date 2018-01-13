Pedulla: "Soucek primo nome nella lista della Fiorentina per sostituire Sanchez che vuole andare via"
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sul mercato viola:"La situazione Soucek è da tenere sotto controllo, il classe 95 è il primo nome di una lista di 3-4 giocatori. I suoi a...
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sul mercato viola:
"La situazione Soucek è da tenere sotto controllo, il classe 95 è il primo nome di una lista di 3-4 giocatori. I suoi agenti conoscono bene il calcio italiano. La valutazione di 3-3,5 milioni è giusta, in Repubblica Ceca si fanno buoni affari, i prezzi non sono drogati e poi si possono fare anche delle plusvalenze
Vediamo se la prossima settimana sarà quella giusta per la cessione di Sanchez. Il colombiano vuole andare via e la Fiorentina non vuole trovarsi uno scontento in casa.
Valdifiori non penso possa essere un nome giusto per la squadra di Pioli perché costa tanto ma soprattutto andrà dove giocherà titolare"