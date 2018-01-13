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Pedulla: "Soucek primo nome nella lista della Fiorentina per sostituire Sanchez che vuole andare via"

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sul mercato viola:"La situazione Soucek è da tenere sotto controllo, il classe 95 è il primo nome di una lista di 3-4 giocatori. I suoi a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 gennaio 2018 14:12
Pedulla: "Soucek primo nome nella lista della Fiorentina per sostituire Sanchez che vuole andare via" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sanchez
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sanchez
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Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sul mercato viola:

"La situazione Soucek è da tenere sotto controllo, il classe 95 è il primo nome di una lista di 3-4 giocatori. I suoi agenti conoscono bene il calcio italiano. La valutazione di 3-3,5 milioni è giusta, in Repubblica Ceca si fanno buoni affari, i prezzi non sono drogati e poi si possono fare anche delle plusvalenze

Vediamo se la prossima settimana sarà quella giusta per la cessione di Sanchez. Il colombiano vuole andare via e la Fiorentina non vuole trovarsi uno scontento in casa.

Valdifiori non penso possa essere un nome giusto per la squadra di Pioli perché costa tanto ma soprattutto andrà dove giocherà titolare"

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